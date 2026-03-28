日テレ・東京ヴェルディベレーザは３月28日、女子アジア・チャンピオンズリーグ（AWCL）準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と東京スタジアムで対戦した。41分に樋渡百花のゴールで先制したベレーザは、後半に怒涛のゴールラッシュを見せる。48分に北村菜々美が追加点を奪うと、71分に猶本光、82分に松永未夢、85分に氏原里穂菜が得点。５−０で圧勝した。力の差を見せつけて、AWCL４強入りを決めたベレーザ。SNS上