ガンバ大阪は28日、FW満田誠がヴィッセル神戸へ期限付き移籍することを発表した。契約期間は2026年6月30日まで。なお、契約によりG大阪と対戦するすべての公式戦に出場することはできない。1999年7月20日生まれの満田は、サンフレッチェ広島ユースから流通経済大学を経て、広島に加入。2022年に行われたEAFF E-1サッカー選手権2022では、日本代表デビューも飾った。2025年2月にガンバ大阪に期限付き移籍を果たすと、昨季は明