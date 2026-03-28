この記事の画像を見る又吉直樹が６年ぶりとなる小説『生きとるわ』を上梓した。かつて高校の日本映画研究部で青春期を共に過ごした岡田や横井たちの38歳の年に起こった出来事を中心に描いたこの作品は、「人生の方向が確定しつつある40歳を目前に道を踏み外したとして、それでも人は幸せにいていくことができるのか」というテーマを含んでいる。今回、又吉と親交深く、かつ岡田や横井と同世代である、詩人・黒川隆介とタレントの