＞＞「中学時代?」はこちら非常に厳しい、いや、厳しすぎる消防学校を無事に卒業できました。前章で書かせていただいた消防学校での生活は、ほんの一部に過ぎません。通っている最中、「事実は小説より奇なり」ってこういうことなんだなあと思わず感心していたぐらいでした。かなり記憶に残っています。そんな中、通っていた高校が進学校だったり、高卒が少し舐められていた反逆心だったりで自分をエリートだと思い込みます。そう