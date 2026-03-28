道南いさりび鉄道の開業10周年を記念した列車「いさ鉄バースデー号」が運行されました。北海道新幹線と同時に開業した「道南いさりび鉄道」。開業10周年の節目としてきょう（２０２６年３月２８日）運行されたのが「いさ鉄バースデー号」です。一日駅長に選ばれた子供たちの合図で出発した特別列車は函館と木古内を往復します。沿線の小学生など招待された80人が乗車し、車内では記念のお菓子が配られクイ