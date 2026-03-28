国内最高峰卓球リーグ・ノジマTリーグの金沢ポートは27日、初の優勝をかけプレーオフ男子ファイナルに挑みました。木下マイスター東京と接戦を演じたものの、惜しくも敗れました。チーム創設3年目、過去最高の2位でレギュラーシーズンを終え、初めてプレーオフに進出した金沢ポート。27日、初優勝をかけて木下マイスター東京と対戦しました。紺色のユニフォームの金沢ポートは第1マッチと第2マッチで互いにポイントを取り合う接戦