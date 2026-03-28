森保ジャパンの警戒すべき選手にBBCは三笘を挙げた(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間3月28日、英国遠征初戦としてスコットランド代表と対戦する。北中米ワールドカップ（W杯）が6月に控える中、チームは貴重なアウェーでの強化試合でテストを重ねることになる。【動画】日本をアジアカップ優勝に導いた決勝弾！浜野まいかが突き刺した正真正銘のゴラッソを見るスコットランドのハムデンパークで行われるゲームを前に