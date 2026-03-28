28日午前、菊陽町で大型トラックと軽自動車が出会い頭に衝突する事故があり、軽自動車に乗っていた女性が死亡しました。事故があったのは菊陽町原水の町道の交差点です。警察によりますと午前10時すぎ、原水方面から合志市方面に直進する軽自動車が大型トラックと出会い頭に衝突しました。この事故で、軽自動車の助手席に乗っていた熊本市中央区国府の無職永本スズ子さん（83）が全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されま