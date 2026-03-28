益城町で暮らす外国人を対象にした防災イベントが22日、益城町で開かれました。小谷地区で暮らすインドネシア人やカンボジア人などおよそ20人が参加し、自主防災クラブの住民が地域を案内して避難所となる公民館の場所の確認をしたほか、防災広場に設置されている備蓄倉庫や防災用の井戸の使い方について説明を受けました。