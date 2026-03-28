◇ファーム・リーグ・西地区ソフトバンク9―0オリックス（2026年3月28日タマスタ筑後）ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）がオリックスとのファーム公式戦で先発登板。7回101球3安打無失点の好投だった。「嶺井さんと話して決めた“打たれても抑えても一貫して攻める”ということが7回まで続けられた」試合前のミーティングで、念入りに打ち合わせを行った。前回登板では投球のテーマが中途半端になってしまったことを