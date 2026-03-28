熊本県山鹿市を拠点とするハンドボールチーム「熊本ビューストピンディーズ」が公式戦に合わせて地域貢献のイベントを開きました。 【写真を見る】「熊本を元気にしよう！プロジェクト」初開催 ハンドボールを通した地域貢献 熊本ビューストピンディーズ 「熊本を元気にしよう！プロジェクト」と銘打ったこのイベントは、ハンドボールを通した地域貢献の一環として、初めて、今