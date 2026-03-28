3年前の大雨で崩落した、熊本県山都町の「金内橋（かねうちばし）」が架け替え復旧工事を終え、開通しました。 【写真を見る】橋脚なくし防災強化 山都町の金内橋が新装開通大雨崩落から3年熊本・国道445号 開通式では、関係者や地元の子ども達などが橋の完成を祝いました。 地域住民「待ってましたよ、いつなんだろうって。今日から通れると思うとわくわく」 3年前の7月、御船川にかかる国道445号、長さ37㍍の金内