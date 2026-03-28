益城町とユナイテッドトヨタ熊本が27日、ネーミングライツの契約を結びました。締結式では施設の愛称が発表され、益城町総合運動公園は「ユナイテッドトヨタキズナパーク益城」、総合体育館は「ユナイテッドトヨタキズナアリーナ益城」、陸上競技場は「ユナイテッドトヨタキズナスタジアム益城」となりました。 命名権料は年間300万円で、契約期間は4月1日から5年間です。