7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が28日、京都・太秦映画村の第1期リニューアルオープニングセレモニーに出席。「太秦サポーター」に就任した。【写真】“オリジナルカチンコ”を手に笑顔を見せる長尾謙杜オープニングセレモニーの幕開けを飾ったのは、太秦サポーターに就任した長尾による村内の練り歩きイベント。長尾が着物姿で太鼓橋から登場し、忍者や侍、町娘などの映画村のキャストとともに、新しく生まれ変わった映