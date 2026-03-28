ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は28日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、29日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。地元の牙城を守った。準優11R、今井美亜（35＝福井）は「入ってるなと思いました」と振り返るコンマ08のトップSから押し切り1着。コンビを組んできた28号機は満足いく仕上がりなだけに不安なし。その前の10Rで土屋と激しい2番手争いの末3着に敗れ「美亜さんと一緒に