人気アニメ『ジョジョ』シリーズの新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の2nd STAGEが、Netflixで2026年に世界独占先行配信されることが発表された。あわせてティザーPVが公開された。【動画】公開された『ジョジョ』第7部2nd STAGEの映像3月より配信がスタートした1st STAGEの続きとなる2nd STAGEは、「総距総距離約750マイルの砂漠越え」ジョニィ・ジョースターとジャイロ・ツェペリが挑むその砂漠には“