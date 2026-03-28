女性コンビ「ハイヒール」が28日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。共演アナの家族の話題で盛り上がった。冒頭、リンゴが亀井希生アナウンサーに「ご報告があるって？辞めんの？独立？」と迫ると、亀井アナからは「独立したのは娘のほうで。上のお兄ちゃんはパソコン関係の会社を飛び回ったりして働いているんですけど、娘は4月から同じJNN（TBS）系列の（tys）テレビ山口でアナウンサーの仕事をさせ