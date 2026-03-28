※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。この記事の画像を見る 本読みの達人、ダ・ヴィンチBOOK Watchersがあらゆるジャンルの新刊本から選りすぐりの8冊をご紹介。あなたの気になる一冊はどれですか。イラスト＝千野エー［読得指数］★★★★★この本を読んで味わえる気分、およびオトクなポイント。 渡辺祐真わたなべ・すけざね●1992年生まれ、東京都出身。2021年から文筆家、書評家、書評系YouTuberとし