〓石あかり（23）が28日、インスタグラムを更新。ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が最終回を迎え、感謝をつづった。〓石は「朝ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました」と報告。続けて「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにたわいもない、素晴らしな毎日でした。ずっと見守ってくださった皆さんのお陰です。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。そして「トキとヘ