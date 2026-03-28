人から信頼されるビジネスパーソンは、どこで服を買っているのか。エグゼクティブスタイリストの長友妙子氏は「どこで服を買うか迷うなら『セレクトショップ』がおすすめ。プロの目が入っているからこそのメリットがある」という――。※本稿は、長友妙子『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Artex67※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Artex67