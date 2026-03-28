中学受験にはどれほど費用がかかるのか。受験・学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「世帯年収1500万円が最低でも必要だ。中学受験が本当に生活を切り詰めてまでする価値があるのか考える時期が来ている」という――。（第1回）※本稿は、伊藤滉一郎『子どもが沈まない親が無理しない小中高大受験戦略』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka43