自己否定の感情を招く「反すう」から抜け出すにはどうすればいいか。心療内科医の鈴木裕介さんは「反すうは、放っておくと雪だるま式にふくれ上がって手がつけられなくなるため、気づいたら、すぐに対策に取りかかったほうがいい。まずは何よりも『反すうから離れた状態』を実感してもらうことが大事なので、いつでもどこでもできるボディワークを紹介する」という――。※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田