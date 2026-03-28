「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 スマホ視聴に特化した"縦型ショートドラマ"などの人気が加速している昨今。中国でも"短劇"と呼ばれるショートドラマ人気は高まる一方で、爆発的な支持を追い風にスターダムへと駆け上がる俳優も少なくない。そんな新たな潮流の中で"ショートドラマ界の王子"として注目を集めているのが、「情刺 愛讐の宮廷」(2024年)や「君夢〜殿下と私の幸せな結末〜」(2024年)などのヒットで知られるイエン・