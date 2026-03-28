貯金を長続きさせる方法は何か。金融教育活動家の横川楓さんは「『貯金＝我慢』と考えるとツラいが、これを『ゲーム』だと捉えてみると、景色がガラッと変わる。毎日の生活の中に貯金トリガーを仕かけておいて、条件をクリアしたらチャリンと貯金するといい」という――。※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SunnyVMD※写真はイメージです - 写真＝iStock.co