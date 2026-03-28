28日午前、岐阜県瑞穂市のアパートの一室で火事があり、この部屋の住人とみられる男性が死亡しました。警察によりますと、28日午前11時前、瑞穂市穂積のアパートの一室で「玄関から煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、アパートの1階にある部屋の床などが燃え、住人とみられる高橋祐一さん(56)が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡