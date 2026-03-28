会話に意味を持たせたがる男性に比べて、他愛のないトークを延々続けたがる女性は多いもの。愛する彼女が楽しそうに話しているとき、水を差さずに最後まで聞いてあげるには、どうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性99名に聞いたアンケートを参考に、「彼女の『オチのない長話』を最後まで楽しく聞くコツ」をご紹介します。【１】ある程度聞いたら飲み物を取りに行くなど、さりげなく話を切り上げる「ダ