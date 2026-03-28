◆卓球▽ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位で昨季ＰＯ女王の木下アビエル神奈川（神奈川）がチーム史上初の２連覇となる３度目の優勝をつかんだ。今季ＲＳ１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を３―１で撃破。１７歳のエース・張本美和が第１試合のダブルスと第２試合のシングルスに起用され、第２試合では