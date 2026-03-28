◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから３月２８日、発表された。荒れるハンデ重賞らしく混戦ムード。単勝１番人気はトップハンデタイとなる５９キロを背負う（９）オメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）で５・３倍の支持。２番人気は重賞初挑戦となる（１４）チュウワクリスエス（牡４歳、美浦・栗田徹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）で６・