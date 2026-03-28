Ｇ１・６勝のグランアレグリアの初子グランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が、次走は４月２５日の未勝利戦（東京競馬場・芝１４００メートル）を目標としていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２８日、ホームページで発表した。同馬は４戦して未勝利。前走３着後は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、２８日に美浦トレセンへ帰厩舎した。５戦目で初勝利を目指す