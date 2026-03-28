◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの野村佑希内野手（２５）は２８日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季初スタメン出場し、２回の初打席で１号ソロを放った。三塁ベース手前で右拳を小さく握り、こみ上げる喜びを表現した。「６番・左翼」で今季初スタメン。２回２死の今季初打席、松本晴の真ん中スライダーを捉え、左翼スタンドへ先制１号ソロ。「走者がいなかったので