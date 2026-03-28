今回、Ray WEB編集部は妹とケンカしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には彼氏がいます。ある日主人公は家に、彼氏を連れてくるのですが……？妹のユウカは彼氏のことを嫌いと言いました。なぜ彼女はそんなことを言ったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸ウナギライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「なんかあの人嫌い」妹が私の彼氏に【衝撃発言】を...後日まさかの事態