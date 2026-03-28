プロ野球は各地で開幕２戦目が行われ、セ・リーグはヤクルトと広島が連勝スタートを決めた。昨季最下位に沈み、池山監督が就任したヤクルトは３回の集中打で３点を勝ち越すと、山野−リランソ−キハダのリレーで逃げ切り。相川新監督率いる昨季２位のＤｅＮＡに敵地で連勝を決めた。昨季５位の広島は、開幕戦で４点差から逆転サヨナラ勝ちを決めた勢いに乗り、この日はしぶとく１点差で中日に競り勝った。巨人−阪神のカー