◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）前日最終オッズが３月２８日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は今回を最後に引退する（１３）ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）で３・４倍。これに昨年の最優秀スプリンターに輝いた（９）サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が４・３倍で続く。３番人気は昨年のキーンランドＣ以来の勝