知英・高橋・尾碕・沢村・河内・久保田・小久保・団長安田・カルマ（C）日本テレビ 篠原涼子主演の日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の最終回が3月29日よる11時より放送される。脱獄計画がついに実行され、物語がクライマックスを迎える。最終回の放送を前に、舞台となった氷川拘置所に収容されていた未決拘禁者・死刑囚・受刑者役を演じた知英、高橋努、尾碕真花、沢村