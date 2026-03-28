◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手が、オープン戦打率７分１厘の不調から復活した。第１、２打席は空振り三振に終わったが、６回１死で巨人・ハワードから、オープン戦から通じて１５打席ぶりとなる右翼への二塁打を放った。さらに、８回１死二塁では１ボール１ストライクから中川の３球目の１４２キロの直球を捉え、右前適時打。貴重な追加点を奪った。「しっかりいいところで