【新華社ボアオ3月28日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で26日、ボアオ・アジアフォーラムの武藤敏郎理事が新華社のインタビューに応じ、海南自由貿易港の建設が着実に進む中、日本企業の対中投資や協力への意欲が一段と高まっているとの認識を示した。フォーラムで焦点となった人工知能（AI）やシルバー経済についても、日中両国には幅広い協力の余地があると指摘した。武藤氏は、すでに100社を超える日本企業