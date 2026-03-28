「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）ＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が６６キロ契約３分３回のノンタイトルマッチに臨み、元ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（３３）＝タイ＝に延長負傷判定０−２で敗れた。白鳥はＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム２」に出演。モテキングを目指す同番組内では女性と濃厚なキスを披