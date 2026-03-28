女優の武田久美子（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿し、変わらない美ぼうに反響が集まった。武田は「気持ち良いお天気ですね今日は久しぶりの休日をエンジョイしております」と報告。「肌寒い日が続きましたが、小物からspring color を取り入れてみました」とし、黒いカジュアルなスウェットのセットアップに、ピンクのスリッポンとバッグを合わせた春らしいコーデを披露。「皆様も良い週末