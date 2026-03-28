お笑いタレントで、４歳児の母であるだいたひかる（５０）が２７日、ブログを更新。「再発」を公表している乳がんについて、治療が２０２９年に終わる予定だと明かした。「今日は私の病院です」「乳がんに関しては、２０２９年で治療が終了予定！何事も無く、寛解と言われて終わりたいです」とつづった。だいたは２０１３年にアートディレクター・小泉貴之さんと再婚。１６年１月に乳がんと診断され右胸を全摘。抗がん剤治