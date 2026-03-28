お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が28日に公式noteを更新。27日から公開がスタートした、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の動員数について言及した。西野は「初日を終えたわけですが、まとめサイトとかだと『初日から大盛況!』みたいな感じで出ていますが、それはグッズ売り上げなどの一部の情報を切り取ったもので、初日の動員数に関しては前作よりは良くなか