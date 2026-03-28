◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・森下が勝利を呼び込むV犠飛を放った。「先制点が取れたので（良かった）。（高橋）遥人さんが粘ってくれるかなという思いもありました」。直前に右前打で塁に出た中野が二盗を仕かけ、相手の悪送球で三進に成功。「（ストライク）ゾーンを上げて自分のスイングを心がけた」。直後のカウント2―2からまん中低めのチェンジアップにやや泳がされながらも中堅まで