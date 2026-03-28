男子ゴルフのタイガー・ウッズ選手が27日に車の横転事故を起こし、その後、飲酒か薬物の影響を受けて運転した疑いで逮捕されました。現地警察によりますと、アメリカ・フロリダ州で27日、ウッズ選手が自宅近くを車で運転中、追い抜こうとしたトラックと接触して横転しました。ウッズ氏には酒に酔ったような様子がみられ、呼気検査ではアルコールは検出されませんでしたが、警察が行う尿検査を拒んだため「酒や薬物の影響下で運転し