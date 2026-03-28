女優長谷川京子（47）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。“CM女王”として多忙を極めた時期の思い出について語った。長谷川はスカウトを経て芸能界入りし、モデルとして活躍。格闘技番組で人気を博し、2000年に女優デビューした。2004年には、10社11商品のCMに出演して“CM女王”に。この頃、長谷川はCM撮影のために米グアムへ向かい、「夜（CMを）撮って、朝方、私は（日本へ）戻って撮影が