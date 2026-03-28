現在55歳で独身のIさんは、1年以内の早期退職を虎視眈々と狙っています。手持ちの預貯金と退職金の4,000万円で当面の生活費を確保しつつ、新NISAと特定口座を活用して投資信託で4,000万円を運用。年金受給が始まる65歳から運用益と年金で「年間手取り400万円」を実現、ゆくゆくは高級老人ホームで老後生活を送ろうと企む50代男性の事例を紹介します。あと1年で会社に見切りをつけて「早期退職」を画策「ダラダラと定年まで会社にし