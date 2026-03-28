38歳・会社員の岩谷さん（仮名）は昨年、階段から転落し脛の骨を骨折。手術や入院を経験しました。それまで大きな病気やけがをしたことがなく、入院も初めての経験。突然のけがから救急搬送され、そのまま手術となり、2週間の入院となりました。退院時、医療費の総額は約80万円で、3割負担として24万円の支払が必要と告げられたのです。貯金はあるものの、一度にこれだけの出費をすることへの不安が湧きあがりました。【写真】プレ