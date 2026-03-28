ワイド＆ローな幻のスポーツカーホンダのスポーツ性を象徴するモデルとして、今なお多くのファンから愛されている「NSX」。その歴史の中で、市販されることなく姿を消した幻の後継モデルが存在したことをご存知でしょうか。それが、2003年の「東京モーターショー」で公開されたコンセプトカー「HSC」です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「NSX後継!?」と噂になったコンセプトカー「HSC」です！ 画像で見る（30枚以上）