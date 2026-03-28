昨年（2025年）5月7日午前7時43分頃、高松市番町の交差点で、高松市の女性会社員（当時20）が運転する軽乗用車が自転車に衝突。 【写真を見る】【判決】事故で死亡した母親は第3子を妊娠中だった「5歳と2歳の子がいて人生の充実期を迎えていたにもかかわらず事故により突如死亡」裁判所が下した判決は…【後編】 自転車を運転していた女性（当時39）が死亡し、一緒に乗っていた当時2歳と5歳の子ども2人がけがをしました。 亡く