岡山市北区の専門学校で動物飼育の実習などを支えている動物たちに触れ合える動物園と水族館が、きょう（28日）校内に開設されました。 【写真を見る】専門学校で動物飼育の実習などを支える動物たちに触れ合える動物園と水族館開館岡山理科大学専門学校 動物と建築の学科がある岡山理科大学専門学校です。 学校ではトリミングや、飼育管理などの実習のため、約120種の生き物たちが飼育されています。 学校内の動物園と水族