渋川駅前の広場が５年に及ぶ整備を完了し２８日、記念のセレモニーが開かれました。 ２８日行われた渋川駅前広場のリニューアルを記念したセレモニーには渋川市の星名市長などをはじめ多くの関係者が出席しました。 渋川駅は市の玄関口で伊香保温泉などを訪れる多くの観光客が利用することから、駅の利便性や地域の景観の向上を目的に市が２０２１年度から約５億２０００万円をかけて整備を行ってきました。