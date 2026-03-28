２８日未明、藤岡市で住宅が全焼する火事があり、この家に住む男性１人が死亡し４人がけがをしました。 火事があったのは藤岡市立石の櫻井俊明さん（５８）の住宅です。 警察によりますと、２８日午前１時ごろ「家が燃えている」とこの家に住む男性から１１９番通報がありました。 火は約５時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅１棟を全焼しました。 櫻井さんは妻と子ども２人祖母の５人で暮らしていましたが、こ